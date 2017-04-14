В ДТП с микроавтобусом в Ленобласти пострадали 15 человек

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 апр — РИА Новости. При столкновении микроавтобуса с грузовой фурой в Ленинградской области пострадали 15 человек, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Ранее представитель областного правительства сообщил, что под Любанью столкнулись фура и микроавтобус. По данным на 9 утра, указывалось о 12 пострадавших: четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 8 — средней тяжести и в легком.

"По предварительной информации, 14 апреля в 07 часов 58 минут на 83 км автодороги Павлово —Любань — Оредеж — Луга водитель, управляя автомобилем "Форд Транзит", выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем КАМАЗ. По предварительной информации, в результате ДТП пострадали 15 человек", — сказано в сообщении пресс-службы УГИБДД.

По данным пресс-службы, пять человек находятся в тяжелом состоянии, 10 — в состоянии средней тяжести. Обстоятельства ДТП устанавливаются.