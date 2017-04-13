Жизнь пострадавшего от взрыва петербуржца находится вне опасности

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 апр — РИА Новости. Юноша, пострадавший при взрыве у него в руках неустановленного предмета, находится в реанимации, угрозы его жизни нет, сообщила вице-губернатор Петербурга Анна Митянина.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области РИА Новости сообщали, что в четверг вечером на проспекте Кима, 4 в Василеостровском районе, по предварительным данным, у молодого человека в руках оказался неустановленный предмет, который взорвался, в результате чего подросток был госпитализирован.

"Около 18:50 в руках подростка 1999 года рождения взорвался неустановленный предмет. Пострадавший доставлен в реанимацию ДГБ №2. Угрозы жизни нет", — написала Митянина в своем микроблоге в Twitter.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.