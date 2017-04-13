В ПАРНАС подтвердили сообщения о сердечном приступе у Мальцева

МОСКВА/САРАТОВ, 13 апр – РИА Новости. В Партии народной свободы (ПАРНАС) подтвердили сообщения о том, что один из лидеров партии Вячеслав Мальцев, задержанный ранее в Саратове, перенес сердечный приступ; по информации ПАРНАС, непосредственно перед отправкой в Москву в аэропорту его осмотрели медики.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что Мальцев перенес сердечный приступ по пути в Москву, куда его этапируют из Саратова. Ранее в квартире политика прошел обыск по делу о нападении на полицейского. В управлении СК РФ по Саратовской области от комментариев воздержались.

"У нас есть контакт с родственниками и знакомыми, вся эта информация подтверждается", — сообщил РИА Новости зампредседателя ПАРНАС Константин Мерзликин.

Он уточнил, что сейчас новой информации о состоянии Мальцева у партии нет. "С некоторого момента, после которого у него отобрали мобильный телефон, нет возможности получить какую-то дополнительную информацию", — пояснил он.

На вопрос о том, была ли Мальцеву оказана медицинская помощь, собеседник агентства ответил, что, вероятно, перед вылетом его осмотрели медики. "Я так понял, что непосредственно перед отправкой в Москву, перед тем как его на носилках занесли в самолет, врачи его осматривали непосредственно в аэропорту", — сказал Мерзликин.

Замглавы ПАРНАС отметил, что пока нет никакой информации о том, в какое СИЗО будет доставлен Мальцев по прибытии в Москву. Он сказал, что партия в случае необходимости готова рассмотреть возможность оказания помощи, в частности, в вопросе поиска адвоката.

"Вы знаете, что Мальцев не является членом партии, хотя и выступал под вторым номером от партии на выборах, мы с ним поддерживаем рабочие контакты. Я не знаю, какие будут намерения у Мальцева в части собственной защиты. Если такая необходимость будет, мы готовы будем рассмотреть возможность поддержки, но пока об этом рано говорить", — сообщил Мерзликин.

Вместе с тем, как уточнили РИА Новости в пресс-службе минздрава Саратовской области, скорую помощь в аэропорт Саратова в четверг никто не вызывал. "В аэропорт вызовов скорой помощи не было", — отметила собеседница агентства.

Ранее в квартире политика прошел обыск по делу о нападении на полицейского. На видео, которое Мальцев транслировал в Periscope, зафиксировано, как дверь его квартиры вскрывается при помощи болгарки, после чего внутрь в сопровождении бойцов ОМОН вошел человек, показавший документы на имя следователя отдела по расследованию особо важных дел СУСК по Саратовской области Ильи Литвина. Он зачитал постановление Басманного суда от 11 апреля о проведении обыска.