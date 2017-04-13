Мальцев перенес сердечный приступ по пути в Москву, сообщил источник

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Один из лидеров партии "ПАРНАС", бывший заместитель председателя Саратовской областной думы Вячеслав Мальцев перенес сердечный приступ по пути в Москву, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"В настоящее время Мальцева этапируют из Саратова в Москву. По пути в самолете у него случился сердечный приступ", — сказал он.

Ранее в квартире политика прошел обыск по делу о нападении на полицейского.

На видео, которое Мальцев транслировал в Periscope, зафиксировано, как дверь его квартиры вскрывается при помощи болгарки, после чего внутрь в сопровождении бойцов ОМОН вошел человек, показавший документы на имя следователя отдела по расследованию особо важных дел СУСК по Саратовской области Ильи Литвина. Он зачитал постановление Басманного суда от 11 апреля о проведении обыска.

Соратник Мальцева Валентин Алексеев в свою очередь заявил РИА Новости, что после обыска был задержан сам политик, а также один из организаторов "Русского марша" Иван Белецкий.

В управлении СК РФ по Саратовской области от комментариев воздержались.

Зампредседателя ПАРНАС Константин Мерзликин ранее выразил мнение, что задержание Мальцева связано с акциями протеста 26 марта, которые прошли в ряде городов России, и некоторые из них не были согласованы с местными властями.

Акции протеста прошли 26 марта в ряде городов России, некоторые из них не были согласованы с местными властями. Несанкционированная властями акция прошла 26 марта и в центре Москвы. На Тверской улице и на прилегающих территориях, по оценкам полиции, находилось порядка 7-8 тысяч человек. МВД сообщило, что в ходе несанкционированной акции были задержаны около 500 человек. В столичном главке МВД РИА Новости сообщили, что через некоторое время большинство задержанных были отпущены из отделов полиции, некоторые нарушители были наказаны штрафами или арестом.