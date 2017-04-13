Суд проверит законность приговора Навальному по делу "Кировлеса" 3 мая

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Кировский областной суд 3 мая рассмотрит апелляцию на приговор оппозиционеру Алексею Навальному, осужденному к пяти годам условно по делу о хищении средств "Кировлеса", сообщила РИА Новости в четверг адвокат Ольга Михайлова.

"Суд 3 мая рассмотрит нашу апелляционную жалобу, в которой мы просим отменить приговор", — сказала она.

Это уже второй приговор по данному уголовному делу — первый был отменен после того, как Европейский суд по правам человека нашел там нарушения. Тогда Навальный получил те же пять лет условного заключения.

По версии следствия, Алексей Навальный и бизнесмен Петр Офицеров организовали заключение договора поставки лесопродукции с унитарным предприятием "Кировлес" на заведомо невыгодных для последнего условиях, после чего растратили переданные по этому соглашению лесоматериалы на 16,1 миллионов рублей.

Кроме того, до этого Навальный также был осужден на условный срок по обвинению в хищении средств компании "Ив Роше". Сам оппозиционер все обвинения категорически отвергает, считая свое преследование политически мотивированным.

Опрошенные РИА Новости адвокаты полагают, что судимости закрывают для Навального возможность баллотироваться в президенты РФ. При этом защита Навального считает, что даже с двумя условными сроками он имеет право выдвигаться на должность главы государства. Сам обвиняемый намерен обратиться за разъяснениями закона в Конституционный суд.