Усманов подал в суд на Навального

МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Иск миллиардера Алишера Усманова к Алексею Навальному и возглавляемому им Фонду борьбы с коррупцией поступил в Люблинский суд Москвы.

На сайте суда говорится, что заявление уже зарегистрировано. Дата первого заседания пока неизвестна.

О планах Усманова обратиться в суд стало известно во вторник. По словам бизнесмена, Навальный "перешел красную линию", обвинив его в коррупционных связях с премьер-министром Дмитрием Медведевым, теневых схемах получения прибыли и "ограблении" своих же сотрудников, якобы работающих за копейки.

В ФБК в ответ заявили, что "будут рады" встретиться с юристами миллиардера в суде.

Опрошенные РИА Новости адвокаты ранее согласились, что Усманов, скорее всего, сможет доказать свою правоту в ходе процесса. Они отметили, что, судя по опубликованным в СМИ данным, ничего противозаконного в сделке с особняком на Рублевке, о которой идет речь в фильме Навального, действительно нет.