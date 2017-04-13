НАК подтвердил ликвидацию в Дагестане главаря бандитов Ильяса Халилова

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Среди ликвидированных в Дагестане бандитов предварительно опознан главарь банды Ильяс Халилов, сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК).

"На его счету многочисленные преступления террористической направленности, в том числе убийство двух жителей села Талги, покушение на сотрудников правоохранительных органов в селении Карамахи, а также вымогательство крупных денежных сумм у предпринимателей для финансирования террористической деятельности", — сказал представитель Информационного центра НАК Андрей Чацкий.

Ранее источник в правоохранительных органах республики сообщил РИА Новости, что лидера махачкалинской бандгруппы опознали среди боевиков, ликвидированных в ночь на вторник в Кумторкалинском районе Дагестана.