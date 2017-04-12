Жителя Дагестана осудили за попытку присоединиться к ИГ* в Сирии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 апр — РИА Новости, Иван Капустин. Северо-Кавказский окружной военный суд осудил на 6 лет колонии общего режима уроженца Дагестана Абдусалама Рамазанова за попытку присоединиться к НВФ, входящему в состав международной террористической организации "Исламское государство"*, на территории Сирии, сообщила РИА Новости представитель суда.

"Суд назначил наказание Абдусаламу Рамазанову в виде лишения свободы на срок 6 лет в колонии общего режима. Он признан виновным в попытке участия в деятельности террористической организации, а также участия в незаконном вооруженном формировании", — пояснил собеседник агентства.

Как говорится в обвинительном заключении, весной 2015 года подсудимый решил принять участие в боевых действиях против правительственных сил Сирии в составе НВФ, входящего в структуру ИГ*. В целях осуществления задуманного Рамазанов прибыл в Стамбул, где был размещен неустановленным лицом в одной из квартир. По версии следствия, эта квартира использовалась в качестве пункта сбора для последующего пересечения границы с Сирией. В июля 2015 года в вышеуказанной квартире подсудимый был задержан турецкими правоохранительными органами, после чего депортирован в РФ.

По информации суда, подсудимый виновным себя не признал, дело слушалось в общем порядке судебного разбирательства.

*Террористическая организация, запрещенная в России.