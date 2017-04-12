СК устанавливает местонахождение Ходорковского для экстрадиции в Россию

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Следственный комитет РФ устанавливает местонахождение Михаила Ходорковского для решения вопроса о его экстрадиции в Россию, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Она уточнила, что в настоящий момент проводится расследование уголовного дела "по обвинению Михаила Ходорковского в совершении особо тяжких преступлений, связанных с убийством мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и покушениями на убийство управляющего компании "Ист Петролеум Хандельсгез м.б.Х" Евгения Рыбина".

"В настоящее время по делу продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, в том числе направленные на получение достоверной информации о месте нахождения обвиняемого для решения вопроса о его экстрадиции в Российскую Федерацию", — сказала Петренко.