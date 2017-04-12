Суд в Липецке постановил закрыть сайты, обучающие давать взятки

ЯРОСЛАВЛЬ, 12 апр – РИА Новости. Суд в Липецке постановил закрыть несколько выявленных прокуратурой сайтов, содержащих подробные инструкции о том, как правильно давать взятки должностным лицам, сообщило в среду управление судебного департамента Липецкой области.

Правобережный районный суд Липецка рассмотрел иск прокуратуры к региональному управлению Роскомнадзора. "Как следует из искового заявления, был проведен мониторинг сети интернет на предмет размещения информации, распространение которой в России запрещено. В частности, в виртуальном пространстве были выявлены сайты, содержащие подробные инструкции о том, как правильно давать взятки должностным лицам… Более того, авторы статей поощряли и мотивировали коррупционное поведение", — говорится в сообщении.

Кроме того, по результатам мониторинга выяснилось, что в интернете существует 52 миллиона ссылок на страницы, где учат давать взятки.

Суд пришел к выводу о том, что информация на указанных сайтах создает "условия для коррупционных проявлений, за что законодателем предусмотрена уголовная ответственность".

Суд обязал региональное управление Роскомнадзора включить выявленные прокуратурой сайты в реестр запрещенных.