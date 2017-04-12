Число жертв теракта в Петербурге выросло до 15
12:1912.04.2017
(обновлено: 12:47 12.04.2017)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 апр — РИА Новости. Один из пострадавших при взрыве в петербургском метро в ночь на среду умер в больнице, сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.
"Сегодня в 00.35 в Военно-медицинской академии скончался один из тяжелой группы пострадавших", — написала она в своем микроблоге в Twitter.
Таким образом, общее количество погибших при теракте выросло до 15, включая самого смертника.
Взрыв на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" прогремел днем 3 апреля. Еще один, на "Площади Восстания", удалось предотвратить. При взрыве пострадали более 100 человек.
По версии следствия, исполнителем теракта был уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов, он оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь восстания" и после этого взорвал себя в поезде. По уголовному делу задержаны восемь подозреваемых, среди которых есть женщина.
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Взрыв прогремел в понедельник в перегоне между станциями "Сенная" и "Технологический институт" синей ветки метро Санкт-Петербурга.
Точное количество пострадавших пока неизвестно. По последним данным, 22 человека были направлены в медучереждения, городские власти проверяют информацию о 10 погибших.
На месте происшествия работают следователи главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу, специалисты ФСБ и взрывотехники.
В Санкт-Петербург в связи со взрывом в метро направлена группа следователей и криминалистов центрального аппарата Следственного комитета.
Из-за взрыва в городе принимаются меры по усилению антитеррористической защиты транспортной инфраструктуры.
Президенту России было сразу же доложено о произошедшей трагедии. Глава государства отметил, что рассматривается не только террористическая, но также криминальная и бытовая версии случившегося.
Российский президент выразил соболезнования близким погибших и пострадавших в Санкт-Петербурге.
Вертолет у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв.
По словам источника, в метро сработали два самодельных взрывных устройства небольшой мощности.
Очевидцы ЧП рассказывают, что в первые минуты никто из пассажиров не понимал, что происходит.
По словам людей, оказавшихся в это время в метро, на станциях было очень большое задымление.
Очевидец, который находился у входа на станцию "Технологический институт", рассказал, что видел, как люди в панике выбегали из метро.
Экстренные службы помогают пострадавшей в петербургском метро.
Сотрудники пожарной службы МЧС у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге.