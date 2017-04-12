Уроженца Дагестана осудили за вербовку в незаконное бандформирование в САР

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 апр — РИА Новости, Иван Капустин. Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к 7 годам колонии общего режима уроженца Дагестана Магомеда Магомедова 1962 года рождения за вербовку двух граждан в незаконное вооруженное формирование на территории Сирии, сообщила РИА Новости представитель суда.

"Суд назначил Магомедову наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет в колонии общего режима со штрафом в 150 тысяч рублей", — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что подсудимый осуществлял свою незаконную деятельность в Дагестане, а проживал на территории Астрахани.

Суд установил, что подсудимый, исповедующий идеи радикального ислама, желал оказать содействие незаконному вооруженному формированию на территории Сирии. По версии следствия, он в конце июля 2015 года продемонстрировал одному гражданину на своём мобильном телефоне видеоролик с лекцией одного из проповедников НВФ. Спустя некоторое время подсудимый высказал идею необходимости ведения мусульманами войны против лиц, которые не исповедуют ислам.

Кроме того, он стал убеждать этого гражданина выехать в Сирию и принять участие в боевых действиях. Вербовке также подвергся еще один человек, ему подсудимый пообещал оказать финансовую помощь в приобретении билетов.

По словам представителя суда, подсудимый виновным себя не признал. Дело слушалось в общем порядке.