ФСИН попросила суд обязать Навального не совершать правонарушения

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. ФСИН России направила в суд представление о возложении на оппозиционера Алексея Навального обязанности не совершать административных правонарушений, сообщили в пресс-службе ведомства.

Навальный был задержан 26 марта на несанкционированной акции в Москве за организацию массового одновременного пребывания или передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушения общественного порядка. Тверской суд Москвы 27 марта отправил Навального под арест на 15 суток за неповиновение полиции в ходе несанкционированной акции в центре столицы. В понедельник, 10 апреля, он был освобожден.

"В соответствии с частью 7 статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации и частью 2 статьи 190 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации уголовно-исполнительная инспекция УФСИН России по Москве обязана обратиться в суд с представлением о возложении на Навального Алексея дополнительной обязанности — не совершать административные правонарушения", — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что соответствующее представление уже направлено в суд.