ФСИН попросила суд обязать Навального не совершать правонарушения

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. ФСИН России направила в суд представление о возложении на оппозиционера Алексея Навального обязанности не совершать административных правонарушений, сообщили в пресс-службе ведомства.
"В соответствии с частью 7 статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации и частью 2 статьи 190 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации уголовно-исполнительная инспекция УФСИН России по Москве обязана обратиться в суд с представлением о возложении на Навального Алексея дополнительной обязанности — не совершать административные правонарушения", — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что соответствующее представление уже направлено в суд.