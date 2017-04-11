"Пулково" проверяет сведения о посадке пассажира на рейс по чужому паспорту

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр — РИА Новости. Аэропорт "Пулково" проверяет информацию о том, что якобы пассажир одного из авиарейсов прошел пункты контроля в аэропорту и сел на борт самолета по чужому паспорту, сообщили РИА Новости в пресс-службе ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта).

Ранее в СМИ появилась информация, что якобы два пассажира авиарейса, летевшие из Петербурга в Москву, обменялись паспортами и беспрепятственно прошли пункты контроля в аэропорту "Пулково" и сели на борт самолета.

"Мы получили данное сообщение и разбираемся в ситуации. Необходимо отметить, что все пассажиры прошли входной и предполетный досмотры в соответствии с требованиями безопасности. Пассажиры, багаж, ручная кладь были досмотрены в установленном порядке. Запрещенных к провозу предметов не было обнаружено. У каждого пассажира на руках имелись посадочные талоны, которые позволили им попасть на борт воздушного судна", — сообщили в пресс-службе компании.

Там также отметили, что "по сообщению в аэропорту идет внутренняя проверка".