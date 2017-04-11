Житель Волгограда оформил свидетельство о смерти, чтобы избежать суда

СОЧИ, 11 апр — РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Житель Волгограда притворился умершим, чтобы избежать разбирательства в суде по делу о мошенничестве, сообщила прокуратура Волгоградской области.

По данным надзорного ведомства, в декабре 2016 года Центральный районный суд Волгограда прекратил уголовное дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, в отношении подсудимого Дмитрия Шавелева. Основанием для этого стало свидетельство о смерти мужчины. Впоследствии полиция задержала "умершего" Шавелева.

"Шавелев, желая избежать наказания за совершенное им преступление, приобрел у неустановленного лица фиктивное медицинское свидетельство о своей смерти. После этого он организовал его предоставление в отдел ЗАГС по месту жительства в целях получения свидетельства о своей смерти", — говорится в сообщении.

Мужчина также уговорил своего адвоката представить в судебном заседании свидетельство о смерти, и адвокат это сделал вопреки установленным средствам и способам защиты, отмечает прокуратура.

"В этой связи прокурором вынесено постановление о возбуждении производства по делу ввиду вновь открывшихся обстоятельств в отношении Шавелева. Кроме того, региональным СУСК России в отношении Шавелева возбуждено уголовное дело о подстрекательстве к фальсификации доказательств по уголовному делу и использовании заведомо подложного документа", — говорится в сообщении.