В ФБК заявили, что будут рады встретиться с представителями Усманова в суде

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В Фонде борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального не получали документы, связанные с иском миллиардера Алишера Усманова, но будут рады встретиться в суде с представителями российского бизнесмена, заявил РИА Новости руководитель избирательного штаба Навального, сотрудник ФБК Леонид Волков.

Ранее представитель Усманова сообщал, что миллиардер подаст на Навального в суд и напишет заявление в правоохранительные органы. Как говорится в заявлении Усманова, Навальный "вводит людей в заблуждение, и его утверждения — клевета".

Оппозиционер ранее разместил на своем канале в YouTube фильм, в котором утверждается, что российский премьер Дмитрий Медведев при помощи некоммерческих фондов якобы обзавелся разнообразным имуществом. В фильме также утверждается, что Усманов подарил фонду, якобы подконтрольному Медведеву, участок с особняком.

"Мы не получали, насколько мне известно, пока никто ничего не подавал, только грозятся", — сказал Волков в ответ на вопрос, получил ли ФБК связанные с иском Усманова документы.

"Мы рады будем встретиться в суде с представителями Алишера Бурхановича Усманова, чтобы он все-таки рассказал, каким образом его фонды передали недвижимость на десятки миллионов долларов Дмитрию Анатольевичу Медведеву и каким образом информация об этом является клеветой или в чем она может быть не соответствующей действительности", — отметил собеседник агентства.

Пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова ранее заявляла, что материал Навального носит ярко выраженный предвыборный характер, о чем он сам говорит в конце ролика.

Медведев в свою очередь сказал, что за "так называемыми расследованиями" скрывается попытка вытащить людей на улицу, добиться политических и шкурных целей, и назвал такое поведение "бесчестной позицией".