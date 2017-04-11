Во Владимире иностранец получил два года тюрьмы за призывы вступить в ИГ*

ВОРОНЕЖ, 11 апр — РИА Новости. Суд приговорил во Владимире к двум годам колонии-поселения иностранца, который в интернете призывал к вступлению в организацию "Исламское государство"* и к участию в террористической деятельности, сообщает во вторник прокуратура области.
По данным прокуратуры, Рамин Алиев, прибывший в Россию и поселившийся в городе Александров Владимирской области, с 2013 года начал активно искать работу посредством интернета. Как установил суд, подсудимый, исповедуя ислам, проявлял "нетерпимость к другим вероисповеданиям" и светской общественной жизни государства.
"В результате чего у него сформировался умысел на публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма", — констатирует прокуратура.
"Вину в содеянном обвиняемый признал в полном объеме… Суд назначил подсудимому наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", — говорится в сообщении. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
*Террористическая организация, запрещенная в России