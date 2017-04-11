Жительницу Приамурья осудили за попытку присвоить найденные слитки золота

БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 апр — РИА Новости. Жительница Амурской области получила два года условно и штраф в 200 тысяч рублей за то, что в октябре 2016 года нашла на сельской дороге на севере области 24 слитка золота и присвоила их себе, сообщает прокуратура региона.

Как сообщала в марте Генпрокуратура России, 35-летняя жительница города Зея нашла в октябре прошлого года у дороги, идущей в село Тыгда, 24 слитка шлихового золота общей массой более 8 килограммов, при этом 7,5 из них были химическим чистым золотом. Она отвезла слитки домой в город и стала хранить их в своем автомобиле.

Позже она решила по личным вопросам на машине за пределы города. В тот же день сотрудники УФСБ по области изъяли золото на общую стоимость свыше 19 миллионов рублей.

Уголовное дело было направлено для рассмотрения по существу в Зейский районный суд.

Суд признал женщину виновной по части 1 статьи 191 УК РФ — незаконное хранение и перевозка драгоценных металлов.

"Суд признал… (обвиняемую — ред.) виновной в совершении преступления и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы, условно с испытательным сроком 1 год со штрафом в размере 200 тысяч рублей",- сообщает прокуратура региона.

Это не первый подобный случай в Амурской области. В ноябре прошлого года житель Приамурья получил полтора года условно за незаконное хранение и перевозку банки со шлиховым (россыпным) золотом, которую он нашел на обочине дороги в Зейском районе.

Аналогичный случай произошел в августе, когда житель Зеи получил два года условно и штраф в сто тысяч рублей за то, что перевозил в своей машине 3,2 килограмма чистого золота стоимостью 9,6 миллиона рублей. Как сообщала тогда региональная прокуратура, сверток он нашел в лесу соседнего Тындинского района. В июне 2015 года гражданин Китая наоборот спрятал золото в тайге Зейского района — перед отъездом на родину он положил в тайник около четырех килограммов драгметалла стоимостью более шести миллионов рублей. В апреле 2016-го мужчина вернулся в Россию, забрал золото и повез его в Благовещенск, но был остановлен сотрудниками ФСБ. Глава Зейского района Андрей Ложечкин ранее рассказал РИА Новости, что золото в местных лесах чаще всего "находят" люди, нанимающие "черных копателей" — тех, кто незаконно добывает драгоценный металл.