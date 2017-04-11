Строители в Хакасии перешли на сухую голодовку из-за невыплаты зарплаты

КРАСНОЯРСК, 11 апр — РИА Новости. Бывшие рабочие масштабной стройки домов в Хакасии для погорельцев, чье жилье пострадало весной 2015 года от природных пожаров, объявившие пять дней назад голодовку из-за неоплаченной работы, перешли на сухую голодовку, сообщил в пятницу РИА Новости инициатор акции Евгений Салтынюк.

По его словам, должниками строителей являются две частные компании, бывшие субподрядчиками на стройке. О начале голодовки было объявлено еще в середине марта, однако она откладывалась — проводились встречи с представителями регионального правительства. Изначально проведение голодовки планировалось в палатках на площади перед правительством Хакасии, однако власти не согласовали акцию. Голодающие сняли в Абакане жилье и начали акцию там.

"Мы переходим на сухую голодовку. В данный момент нас пять человек. Скорая уже приезжала, предлагала госпитализировать троих человек. У них боли в желудке, головные боли, плохое самочувствие. Пока к нам никто кроме медиков скорой не приходил", — сказал Салтынюк.

Ранее в пресс-службе правительства региона сообщали, что ситуация с невыплатами является спором строителей и частных субподрядных организаций. Республиканский бюджет все свои обязательства выполнил и сегодня не имеет долгов по президентской стройке. При этом власти признают, что некоторые субподрядчики действительно не всегда действовали открыто, в частности, с некоторыми строителями работали без договоров. Также в пресс-службе уточнили, что предлагали юридическую помощь голодающим, однако они отказались даже идти в суд. Кроме того, в правительстве отметили, что бывшие рабочие не смогли предоставить документальных свидетельств задолженности.

В апреле 2015 года в результате пожаров в 38 населенных пунктах Хакасии огнем были повреждены более 1,2 тысячи частных жилых домов, 1,2 тысячи дачных участков, 25 социально значимых объектов. Всего пострадали более 6,4 тысячи человек. Президент РФ Владимир Путин поставил задачу построить для погорельцев жилье в срок до 1 сентября 2015 года.