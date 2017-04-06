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Происшествия

В Хакасии рабочие стройки начали голодовку из-за невыплаты зарплаты

07:3306.04.2017
(обновлено: 07:37 06.04.2017)
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Пустой кошелек. Архивное фото
© Fotolia/ sergojpg

КРАСНОЯРСК, 6 апр — РИА Новости. Бывшие рабочие масштабной стройки домов в Хакасии для погорельцев, чье жилье пострадало весной 2015 года от природных пожаров, объявили голодовку из-за неоплаченной работы, сообщил в пятницу РИА Новости инициатор голодовки Евгений Салтынюк.

Рабочий стол редактора. Архивное фото
© Fotolia/ lenetsnikolai
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По его словам, должниками строителей являются две частные компании, бывшие субподрядчиками на стройке. О начале голодовки было объявлено еще в середине марта, однако она откладывалась – проводились встречи с представителями регионального правительства. Изначально проведение голодовки планировалось в палатках на площади перед правительством Хакасии, однако власти не согласовали акцию.

"Мы сняли жилье и проводим голодовку. Уведомили полицию. Пока нас трое, но в ближайшее время подъедут ребята из Назарово, Кемерово, Красноярска и Новосибирска. Всего десять человек еще. Если через пять дней наши требования о выплате заработанных денег не будут исполнены, переходим на "сухую" голодовку", — сказал Салтынюк.

Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец. Архивное фото
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Ранее в пресс-службе правительства региона сообщали, что знают о ситуации, однако уточнили — ситуация с невыплатами является спором строителей и частных субподрядных организаций. Республиканский бюджет все свои обязательства выполнил и сегодня не имеет долгов по президентской стройке. При этом власти признают, что некоторые субподрядчики действительно не всегда действовали открыто, в частности с некоторыми строителями работали без договоров.

В апреле 2015 года в результате пожаров в 38 населенных пунктах Хакасии огнем были повреждены более 1,2 тысячи частных жилых домов, 1,2 тысячи дачных участков, 25 социально значимых объектов. Всего пострадали более 6,4 тысячи человек. Президент РФ Владимир Путин поставил задачу построить для погорельцев жилье в срок до 1 сентября 2015 года.

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