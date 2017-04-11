Усманов намерен подать в суд на Навального

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Миллиардер Алишер Усманов заявил, что подаст на оппозиционера Алексея Навального в суд и напишет заявление в правоохранительные органы, назвав его слова клеветой, сообщил РИА Новости представитель бизнесмена.

Собеседник агентства отметил, что бизнесмен платит налоги, обеспечивает тысячи рабочих мест.

"Навальный вводит людей в заблуждение и его утверждения — клевета… В этой связи я подаю на Навального иск в суд и обращусь с заявлением в правоохранительные органы," — передал заявление Усманова его представитель.

Навальный ранее разместил на своем канале в YouTube фильм, который рассказывает о том, что российский премьер Дмитрий Медведев при помощи некоммерческих фондов якобы обзавелся разнообразным имуществом. В фильме утверждается, что Усманов подарил фонду, якобы подконтрольному Медведеву, участок с особняком.

Пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова заявила, что материал Навального носит ярко-выраженный предвыборный характер, о чем он сам говорит в конце ролика.

Медведев в свою очередь сказал, что за "так называемыми расследованиями" скрывается попытка вытащить людей на улицу, добиться политических и шкурных целей, и назвал такое поведение "бесчестной позицией".