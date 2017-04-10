СК намерен расследовать дело об избиении школьника водителем в Петербурге

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Главное следственное управление СК по Петербургу инициировало вопрос о принятии к производству уголовного дела, возбужденного полицией по факту избиения школьника водителем, сообщает СК РФ.

Ранее сообщалось, что полиция начала проверку по факту получения травм девятилетним школьником из-за конфликта с водителем в Приморском районе Санкт-Петербурга.

"Главным следственным управлением СК РФ по городу Санкт-Петербургу перед прокуратурой инициирован вопрос о принятии к производству уголовного дела, возбужденного органами МВД по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч.1 ст. 213 УК РФ (хулиганство)", — говорится в сообщении.

По данным следствия, инцидент произошел днем 9 апреля в районе Ланского шоссе. Тогда неустановленный водитель автомобиля KIA напал на десятилетнего школьника, который шел с самокатом по переходу на зеленый свет. Он ударил мальчика кулаком по голове, после чего бросил на ребенка самокат и с места происшествия скрылся. Потерпевший был госпитализирован, после оказания помощи отпущен домой.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства происшедшего и принимают меры к скорейшему установлению водителя, напавшего на ребенка, добавили в ведомстве.

Аналогичный инцидент произошел месяц назад в Приозерске Ленинградской области. Дети играли вблизи проезжей части, стреляя из игрушечного автомата по машинам. Один из водителей, рассерженный их поведением, совершил наезд на одного из детей, после чего, выйдя из машины, применил к ребенку насилие. Было возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".