СК возбудил уголовное дело против вице-премьера Дагестана

МАХАЧКАЛА, 10 апр — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении вице-премьера Дагестана Билала Омарова за служебный подлог, который был совершен за период работы главой ФГБУ "Запкаспрыбвод", сообщает прокуратура региона в понедельник.

По данным следствия, в 2013 году начальник ФГБУ "Запкаспрыбвод" Омаров и генеральный директор ООО "Стройтехнохолдинг" Шамиль Гамзаев заключили договор аренды девяти единиц спецтехники на сумму почти девять миллионов рублей, фактически же учреждению было передано всего два транспортных средства.

"На основании фиктивных документов ФГБУ "Запкаспрыбвод" перечислило на счет компании "Стройтехнохолдинга" полную сумму оплаты по договору. Разница суммы арендной платы за спецтехнику, фактически не переданную ФГБУ "Запкаспрыбвод" составляет 6,9 миллиона рублей, которые были похищены", — говорится в сообщении ведомства.