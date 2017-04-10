Навальный вышел из спецприемника, где отбывал 15 суток ареста

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Оппозиционера Алексея Навального освободили из спецприемника, где он отбывал наказание в виде 15 суток ареста, сообщил в понедельник РИА Новости его адвокат Вадим Кобзев.

"Навального освободили из спецприемника, сегодня в 14.00 истекал срок его наказания", — сказал защитник.

Навальный был задержан 26 марта на несанкционированной акции в Москве за организацию массового одновременного пребывания или передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушения общественного порядка. Тверской суд Москвы 27 марта отправил Навального под арест на 15 суток за неповиновение полиции в ходе несанкционированной акции в центре столицы.

Акции протеста прошли 26 марта в ряде городов России, некоторые из них не были согласованы с местными властями. Несанкционированная властями акция прошла 26 марта и в центре Москвы. На Тверской улице и на прилегающих территориях, по оценкам полиции, находилось порядка 7-8 тысяч человек. МВД сообщило, что в ходе несанкционированной акции были задержаны около 500 человек. В столичном главке МВД РИА Новости сообщили, что через некоторое время большинство задержанных были отпущены из отделов полиции, некоторые нарушители были наказаны штрафами или арестом.