В Пулково трап врезался в самолет

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 апр — РИА Новости. Следователи проводят проверку после повреждения самолета трапом в аэропорту "Пулково", сообщает Северо-Западное управление на транспорте СК.

Инцидент произошел при отгоне телетрапа. В самолете авиакомпании China Southern Airlines в момент столкновения было 70 пассажиров.

"За медицинской помощью никто из пассажиров не обращался. Пассажиры сняты с борта и размещены в гостинице до замены воздушного судна", — говорится в сообщении.

На место происшествия выехали следователи и криминалисты. По результатам проверки они примут процессуальное решение.