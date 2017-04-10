Сын актрисы Завьяловой получил восемь лет тюрьмы за ее убийство

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 апр — РИА Новости. Выборгский районный суд Петербурга в понедельник приговорил к 8 годам колонии сына актрисы Александры Завьяловой по обвинению в её убийстве, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.

Согласно обвинительному заключению, 40-летний Петр Завьялов в ночь на 3 февраля 2016 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в квартире на Гаврской улице в Петербурге на почве неприязненных отношений ударил ножом в грудь свою мать — Александру Завьялову 1936 года рождения. Заслуженная артистка России скончалась на месте происшествия.

"Суд приговорил Завьялова Петра Дмитриевича признать виновным и назначить ему наказание в виде заключения на срок 8 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", — огласила судья Марина Крутько.

Адвокаты заявили, что обжалуют приговор.

Ранее сообщалось, что Завьялов не помнит события преступления и не признал в суде вину, от дачи показаний отказался. Его сестра рассказала в суде, что брат злоупотреблял спиртным и сам сообщил ей по телефону о том, что "кажется, убил" мать. Гособвинитель просил приговорить Завьялова к 10 годам колонии строгого режима. Суд установил, что локализация ножевого ранения на теле погибшей и его глубина исключают случайное его причинение. Назначая наказание, суд не усмотрел обстоятельств, смягчающих наказание, а состояние алкогольного опьянения суд расценил как обстоятельство отягчающее.

© Фото: Кирилл Чулков Приговор по делу об убийстве актрисы Завьяловой

Завьялова была убита накануне юбилея — 4 февраля 2016 года ей должно было исполниться 80 лет. Широкому зрителю актриса известна по роли Пистимеи Морозовой в фильме "Тени исчезают в полдень", Зинки из фильма "Алёшкина любовь" и Раечки из фильма "Белые одежды".