В Омске проверят информацию о гибели девочки от аллергии на лидокаин

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Росздравнадзор проверит качество оказания медицинской помощи, а также безопасность фармакотерапии после гибели девочки от аллергии на лидокаин в Омской больнице, сообщили РИА новости в пресс-службе ведомства.

В понедельник Следственное управление СК РФ по региону сообщило, что, по версии следствия, после укола лидокаина во время лечения в нефрологическом отделении детской городской клинической больницы № 3 Омска десятилетняя девочка впала в кому из-за начавшийся сильной аллергической реакции, возможность возникновения которой не была проверена врачами. Утром 8 апреля 2017 года ребенок скончался. Возбуждено уголовное дело.

"Территориальный орган Росздравнадзора по Омской области проверит качество оказания медицинской помощи, а также безопасность фармакотерапии", — сказали в Росздравнадзоре.