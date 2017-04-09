Президент РЖД прервал отпуск из-за столкновения поездов в Москве

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости/Прайм. Президент РЖД Олег Белозеров прервал отпуск и возглавил оперативный штаб компании, созданный в связи с столкновением поезда и электрички, сообщили РИА Новости в компании.

В субботу в 22.16 на перегоне Фили — Кунцево Белорусского направления Московской железной дороги машинист электрички Москва — Усово, чтобы избежать наезда на человека, применил экстренное торможение. Из-за нештатной ситуации была нарушена система торможения, произошло самопроизвольное движение электрички в обратную сторону, и она столкнулась со стоящим на перегоне Фили – Кунцево пассажирским поездом №3 Москва – Брест.

В результате столкновения поездов с рельсов сошли два вагона электрички и секция локомотива пассажирского поезда, движение на участке было временно приостановлено. За медицинской помощью обратилось 50 человек.