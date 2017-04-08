В Петербурге из-за бесхозного предмета закрыли станцию "Улица Дыбенко"

© РИА Новости. Анатолий Медведь Перейти в фотобанк В Петербурге закрыта станция метро "Елизаровская" Станция метро "Улица Дыбенко" в Петербурге закрыта из-за бесхозного предмета, сообщает петербургский метрополитен.

"В 10.00 закрыта станция "Улица Дыбенко" на вход и выход, поезда следуют без остановки. На платформе обнаружен бесхозный предмет", — сообщили в метрополитене.