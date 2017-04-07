Главу района в Дагестане задержали по делу о мошенничестве на 89 млн рублей

МАХАЧКАЛА, 7 апр — РИА Новости. Глава района, подозреваемый в мошенничестве, задержан в Дагестане, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК по республике Егор Балашов.

По данным следствия, глава Левашинского района Магомед Гаджи Магомедов в начале 2014 года создал преступную организацию из числа работников администрации, которые по его указанию в 2014-2015 годах подготовили подложные документы, на основании которых фондом социального страхования перечислялись денежные средства фактически несуществующим гражданам на сумму более 89 миллионов рублей.

"На сегодняшний день в отношении четырех фигурантов этого дела по ходатайству следователей судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, троим из них предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. Сам глава района заключен под стражу", — рассказал собеседник агентства.

Расследование уголовного дела продолжается, отметил он.