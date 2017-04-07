В Петербурге взяли под стражу шестерых задержанных по подозрению в теракте

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 апр — РИА Новости. Невский районный суд Петербурга в пятницу санкционировал арест всех шестерых подозреваемых в соучастии в теракте в метро, которых ранее задержали в квартире на Товарищеском проспекте, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Как сообщал Следственный комитет РФ, в четверг в рамках уголовного дела о взрыве в метро были задержаны шесть человек в Санкт-Петербурге — Сейфулла Хакимов, Ибрагибжон Ерматов, Дилмурод Муидинов, Бахрам Ергашев, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, а также двое в Москве — Шохиста Каримова и Содик Ортиков.

В квартире на Товарищеском проспекте, где проживали шестеро задержанных в Петербурге подозреваемых, в ходе обыска было обнаружено взрывное устройство, идентичное обезвреженному на станции метро Петербурга "Площадь Восстания".

Ранее сообщалось, что судья Елена Алексеева удовлетворила ходатайства об аресте до 2 июня гражданина Узбекистана Махмудова и граждан Киргизии Ерматова, Муидинова и Хакимова. Также двое подозреваемых — Ортиков и Каримова — были арестованы Басманным районным судом Москвы.

Последними арестованными в Петербурге подозреваемыми в теракте стали рабочий стройки из Киргизии Ергашев и гражданин РФ Мирзаалимов. Все шестеро задержанных в Петербурге были арестованы до 2 июня.

Как передает корреспондент РИА Новости, пятеро арестованных в Петербурге подозреваемых не возражали против своего ареста и оставляли разрешение вопроса о мере пресечения на усмотрение суда. Возражал против ареста, в отличие от своего адвоката, лишь Мирзаалимов. Свою вину многие арестованные в беседе с журналистами не признали, однако заявили в суде об этом лишь Мирзаалимов и Хакимов.

В Москве, напротив, защита подозреваемой Каримовой заявила о невиновности и готовности обжаловать решение об аресте. Защитник гражданина Таджикистана Ортикова подал апелляционную жалобу сразу после заседания.