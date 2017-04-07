Все погибшие при взрыве в метро Санкт-Петербурга опознаны

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (483)

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 апр — РИА Новости. Все погибшие при взрыве в метро в Санкт-Петербурге опознаны, сообщает вице-губернатор города Анна Митянина в своем микроблоге в Twitter.

Проведены полное рентгенологическое и секционное исследование всех погибших, все 14 человек опознаны. — Анна Митянина (@A_Mitjanina) 7 апреля 2017 г.

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Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить, благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. По последним данным, при взрыве погибли 14 человек, включая предполагаемого террориста-смертника Акбаржона Джалилова.