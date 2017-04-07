Арестован первый фигурант дела о теракте в Петербурге

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Басманный суд Москвы в пятницу заключил под стражу гражданина Таджикистана Солика Ортикова – первого из восьми подозреваемых в причастности к теракту в Петербурге, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Избрать в отношении Ортикова меру пресечения в виде заключения под стражу", — огласила решение судья Елена Ленская.

Таким образом, она согласилась с мнением следователя, который настаивал, что если суд отпустит Ортикова, тот сможет скрыться или связаться с пока еще не установленными соучастниками.

Следователь отметил, что при обыске у подозреваемого обнаружили целый арсенал — пистолет Макарова, две тротиловые шашки, гранату и взрывчатку.

Сам Ортиков отрицает вину. Он заявил, что живет в Москве 20 лет, работает поваром в кафе, а оружие принадлежит не ему. "Это не мои вещи, я работал, семью кормил", — заверил подозреваемый.

На очереди в Басманном суде ходатайство об аресте еще одного фигуранта, а меру пресечения для шести других предполагаемых террористов скоро будут решать в Петербурге, на заседании Невского районного суда.