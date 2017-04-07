"Эрмитаж" признали потерпевшим по делу о хищении

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. "Эрмитаж" признан потерпевшим по делу о хищении средств при строительстве новых зданий музея, сообщила РИА Новости в пятницу адвокат Наталья Шатихина, представляющая интересы культурного учреждения.
По ее словам, 29 марта в рамках этого расследования ФСБ России провела обыски в офисе строительной службы "Эрмитажа".
"Мы начинаем анализировать юридические аспекты, связанные с фабулой данного уголовного дела. Это непростой процесс, поскольку Михаил Иванович Новиков и находившиеся под его руководством службы были совершенно автономны в своем существовании и практически не затрагивали текущую деятельность музея, касаясь взаимоотношений с подрядчиками, а также различными органами госвласти", — отметила Шатихина.
"Эрмитажем здания приняты, эксплуатируются в той или иной степени, подрядчиком проводятся различные гарантийные доработки. В ближайшее время, вероятнее всего, начнутся процессуальные действия с участием его представителей", — отметила адвокат, заверив, что Эрмитаж активно сотрудничает со следствием.
При этом собеседница заверила, что расследование не вносит сложностей в работу музея, все идет в рабочем порядке.