"Эрмитаж" признали потерпевшим по делу о хищении

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. "Эрмитаж" признан потерпевшим по делу о хищении средств при строительстве новых зданий музея, сообщила РИА Новости в пятницу адвокат Наталья Шатихина, представляющая интересы культурного учреждения.

"Получен процессуальный статус потерпевшей сторону по делу о мошенничестве в особо крупном размере при реализации контрактов по Запасному дому "Эрмитажа" – так называемому делу (замдиректора музея Михаила) Новикова", — сказала адвокат.

По ее словам, 29 марта в рамках этого расследования ФСБ России провела обыски в офисе строительной службы "Эрмитажа".

"Мы начинаем анализировать юридические аспекты, связанные с фабулой данного уголовного дела. Это непростой процесс, поскольку Михаил Иванович Новиков и находившиеся под его руководством службы были совершенно автономны в своем существовании и практически не затрагивали текущую деятельность музея, касаясь взаимоотношений с подрядчиками, а также различными органами госвласти", — отметила Шатихина.

Кроме того, по ее словам, сами строительные и реставрационные работы, явившиеся поводом данного уголовного дела, требуют экспертного анализа.

"Эрмитажем здания приняты, эксплуатируются в той или иной степени, подрядчиком проводятся различные гарантийные доработки. В ближайшее время, вероятнее всего, начнутся процессуальные действия с участием его представителей", — отметила адвокат, заверив, что Эрмитаж активно сотрудничает со следствием.

При этом собеседница заверила, что расследование не вносит сложностей в работу музея, все идет в рабочем порядке.