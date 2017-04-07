В суд в Петербурге доставили шестерых вероятных соучастников теракта

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (471)

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 апр – РИА Новости. Шестерых предполагаемых соучастников теракта в метро в пятницу привезли в Октябрьский районный суд Петербурга для решения вопроса об аресте, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Дарья Лебедева.

"В Октябрьский районный суд привезли шесть задержанных, материалы на подъезде", — сказала пресс-секретарь.

Материалы же в отношении двух других фигурантов, как сообщалось, рассмотрит Басманный суд Москвы.

Как сообщали в СК РФ, всего по делу о теракте задержаны шесть человек в Петербурге и двое в Москве: это Сейфулла Хакимов, Ибрагибжон Ерматов, Дилмурод Муидинов, Бахрам Ергашев, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Шохиста Каримова и Содик Ортиков.

При обыске у них в квартирах нашли бомбу, идентичную той, что удалось обезвредить на станции "Площадь Восстания", огнестрельное оружие и боеприпасы.

По последним данным, в результате взрыва в петербургском метро 14 человек погибли, 50 пострадавших остаются в больницах.