В суд в Петербурге доставили шестерых вероятных соучастников теракта
14:1207.04.2017
(обновлено: 14:14 07.04.2017)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 апр – РИА Новости. Шестерых предполагаемых соучастников теракта в метро в пятницу привезли в Октябрьский районный суд Петербурга для решения вопроса об аресте, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Дарья Лебедева.
"В Октябрьский районный суд привезли шесть задержанных, материалы на подъезде", — сказала пресс-секретарь.
Материалы же в отношении двух других фигурантов, как сообщалось, рассмотрит Басманный суд Москвы.
Как сообщали в СК РФ, всего по делу о теракте задержаны шесть человек в Петербурге и двое в Москве: это Сейфулла Хакимов, Ибрагибжон Ерматов, Дилмурод Муидинов, Бахрам Ергашев, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Шохиста Каримова и Содик Ортиков.
При обыске у них в квартирах нашли бомбу, идентичную той, что удалось обезвредить на станции "Площадь Восстания", огнестрельное оружие и боеприпасы.
По последним данным, в результате взрыва в петербургском метро 14 человек погибли, 50 пострадавших остаются в больницах.
Во многих российских городах после взрыва в петербургском метро люди вышли на улицы, чтобы почтить память погибших и заявить, что подобные акты устрашения не позволят запугать граждан России. Самая многочисленная из акций памяти прошла в четверг в Москве.
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