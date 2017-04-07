В Петербурге арестовали восьмого предполагаемого вербовщика террористов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 апр — РИА Новости. Октябрьский районный суд Петербурга в пятницу заключил под стражу последнего из восьми задержанных по подозрению в вербовке в террористические организации, сообщила РИА Новости представительница суда.

Ранее сообщалось, что Октябрьский районный суд заключил под стражу до 4 июня по подозрению в вовлечении в террористическую деятельность братьев Атабека и Азизбека Рустамова, Уулу Исламбека Ойбека, Журабека Муратова, Бахадира Мадрахимова, Феруза Инакова и Шухрата Сатымбаева. Рассмотрение ходатайства об аресте Искандера Нурбаева по техническим причинам было перенесено на пятницу.

"Судья Калитко удовлетворил ходатайство об аресте Нурбаева на срок два месяца до 4 июня", — сказала собеседница агентства.

По версии следствия, с ноября 2015 года подозреваемые вербовали в Санкт-Петербурге преимущественно выходцев из Средней Азии "для совершения преступлений террористической направленности" и вовлекали их в деятельность запрещенных на территории РФ группировок "Джебхат-ан-Нусра"* и "Исламское государство"*. У следствия пока нет информации о возможной связи задержанных с совершенным в понедельник терактом.

* Террористическая группировка, запрещена в России.