В Петербурге арестовали еще двух подозреваемых в вербовке в "Нусру"* и ИГ*

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр — РИА Новости. Октябрьский районный суд Петербурга в четверг санкционировал арест еще двух подозреваемых в вербовке в террористические организации, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Избрать подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", — сказал судья. Азизбек Рустамов 1997 года рождения арестован на два месяца, до 4 июня включительно.

Кроме того, Октябрьский райсуд также арестовал на два месяца Уулу Исламбека Ойбека, подозреваемого содействии террористической деятельности.

Ранее мера пресечения в виде заключения под стражу была избрана в отношении Атабека Рустамова и Журабека Муратова.

Вскоре после теракта в городе были задержаны восемь уроженцев Средней Азии, подозреваемые в вербовке в запрещенные в РФ террористические организации "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство". Связаны ли задержанные с организацией взрыва в метро, пока неясно.

Первым в суде рассматривалось в ходатайство Атабека Рустамова, уроженца и гражданина Киргизии, который имеет шесть классов образования, женат и воспитывает четверых детей. По словам его переводчика, Рустамов возражает против содержания под стражей. В Петербурге он, по собственным словам, работал строителем.

*Террористическая организация, запрещенная в России.