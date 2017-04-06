Задержанный за вербовку террористов возглавлял группы в соцсетях

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр – РИА Новости. Арестованный в Петербурге по подозрению в вербовке террористов Атабек Рустамов признал, что администрировал группы в социальных сетях, но отрицает, что они были связаны с радикальным исламом.
"Человека можно подозревать в чем угодно. На меня никто показаний не давал", — заявил Рустамов журналистам после того, как Октябрьский районный суд заключил его под стражу.
По словам задержанного, он создавал в социальных сетях некие "суннитские группы", но вербовкой террористов не занимался.
Рустамов – один из восьми уроженцев Средней Азии, задержанных вскоре после теракта в петербургском метро по подозрению в вербовке в запрещенные организации "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство". У следствия пока нет информации о возможной связи задержанных с организацией взрыва в метро. Сейчас суд решает вопрос об аресте брата Атабека Рустамова Азизбека.