Стала известна причина обрушения облицовки на фасаде дома в Петербурге

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Общая площадь обрушения облицовки на фасаде многоэтажного жилого дома в Санкт-Петербурге составила порядка 12 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте происшествия.

Инцидент произошел на проспекте Солидарности, в доме 21, корпус 3. Пострадавших нет, поврежден один легковой автомобиль.

Причиной обрушения облицовочного кирпича наружной стены здания стали ремонтные работы на 13-м этаже, сообщил собеседник агентства.

По его словам, специалисты сейчас проводят обследование дома.