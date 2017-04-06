Пособник экстремистов, подорвавших автоколонну в Дагестане, пойдет под суд

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Следователи завершили работу над делом Абдулгадыра Сулейманова, который обвиняется в пособничестве в подрыве машины с сотрудниками правоохранительных органов в марте прошлого года на трассе "Кавказ" в Дагестане, дело передано в суд, сообщается на сайте Следственного комитета России.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении Абдулгадыра Сулейманова, обвиняемого в совершении преступлений… "Участие в незаконном вооруженном формировании" и "Незаконная перевозка огнестрельного оружия", — говорится в сообщении.

По версии следствия, в феврале 2014 года Сулейманов, разделяя экстремистские взгляды и убеждения, вступил в махачкалинскую бандгруппу. Он участвовал в перевозке участников НВФ, оружия, продуктов питания, а также выполнял другие указания лидеров группы.

Следователи выяснили, что он был пособником преступников, которые 29 марта 2016 года на 869-м километре федеральной автодороги "Кавказ" на территории Карабудахкентского района подорвали колону автомашин, в которых находились сотрудники правоохранительных органов.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении Сулейманова направлено в суд для рассмотрения по существу", — отмечает ведомство.

Ранее сообщалось, что 29 марта прошлого года в 20.10 в районе поселка Ново-Хушет на пути автомобильной колонны МВД взорвались два взрывных устройства. Были подорваны бронированный "Урал" и УАЗ временной оперативной группировки МВД в пригороде Махачкалы. В результате один сотрудник полиции погиб, двое были ранены.

Как сообщали СМИ, ответственность за подрыв автоколонны МВД в Дагестане взяла на себя группа, связанная с террористической группировкой "Исламское государство"*.

*Террористическая организация, запрещенная в России.