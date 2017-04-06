В Петербурге предполагаемый вербовщик террористов отверг подозрения в суде

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр — РИА Новости. Предполагаемый вербовщик в террористические организации, задержанный в Петербурге уроженец Киргизии, возражает против ареста и уверяет в своей невиновности, передаёт корреспондент РИА Новости из зала Октябрьского районного суда Петербурга.

Вскоре после теракта в городе были задержаны восемь уроженцев Средней Азии, подозреваемые в вербовке в запрещенные организации "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство". Связаны ли задержанные с организацией взрыва в метро, пока неясно.

Первым в суде рассматривалось в ходатайство Атабека Рустамова, уроженца и гражданина Киргизии, который имеет шесть классов образования, женат, воспитывает четверых детей. По словам его переводчика, Рустамов возражает против содержания под стражей.

"Мне никто никаких указаний не давал, что я совершил и делаю, я изложил следователям. Постоянно занимался по договору отделкой квартир. Общественной опасности не представляю", — передал судебный переводчик слова подозреваемого.