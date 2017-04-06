В жилом доме в Петербурге раздался хлопок

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В многоэтажном жилом доме в Санкт-Петербурге произошел хлопок, обрушилась часть кирпичной кладки, рассказал РИА Новости представитель Северо-Западного регионального центра МЧС.
"При обрушении части кирпичной кладки люди не пострадали, поврежден один автомобиль", — добавил собеседник агентства.
Как рассказал РИА Новости представитель ГУ МЧС по Петербургу, жильцов дома эвакуируют.
Шестнадцатиэтажный жилой дом находится по адресу: проспект Солидарности, дом 21, корпус 3.