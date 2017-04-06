Суд огласил фамилии задержанных в Петербурге за вербовку в "Нусру"* и ИГ*

МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Октябрьский районный суд Петербурга в четверг впервые назвал имена восьми уроженцев Средней Азии, задержанных по подозрению в вербовке в террористические организации.
Им вменяется статья о вербовке в совершение теракта, за что предусмотрено до 10 лет заключения.
Вопрос об их аресте будут решать четыре судьи Октябрьского районного суда.
По версии следствия, с ноября 2015 года подозреваемые вербовали в Санкт-Петербурге, преимущественно, выходцев из Средней Азии "для совершения преступлений террористической направленности" и вовлекали их в деятельность запрещенных группировок "Джебхат-ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.
Связаны ли задержанные с совершенным в понедельник терактом, пока неясно.
*Террористическая организация, запрещенная в России.