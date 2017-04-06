Суд огласил фамилии задержанных в Петербурге за вербовку в "Нусру"* и ИГ*

МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Октябрьский районный суд Петербурга в четверг впервые назвал имена восьми уроженцев Средней Азии, задержанных по подозрению в вербовке в террористические организации.

Судя по пресс-релизу суда, по делу проходят А.С. Рустамов, А. Рустамов (связаны ли они родственными узами, неясно), И.Ы. Нурбаев, Ф.С. Инаков, Ш.К. Сатымбаев, Б.Б. Мадрахимов, Ж.У. Муратов и У.И. Ойбек. Инициалы в сообщении не расшифровываются.

Им вменяется статья о вербовке в совершение теракта, за что предусмотрено до 10 лет заключения.

Вопрос об их аресте будут решать четыре судьи Октябрьского районного суда.

По версии следствия, с ноября 2015 года подозреваемые вербовали в Санкт-Петербурге, преимущественно, выходцев из Средней Азии "для совершения преступлений террористической направленности" и вовлекали их в деятельность запрещенных группировок "Джебхат-ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.

Связаны ли задержанные с совершенным в понедельник терактом, пока неясно.

*Террористическая организация, запрещенная в России.