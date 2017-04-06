В Петербурге двоих детей госпитализировали из школы, где пахло газом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр — РИА Новости. Двое детей в состоянии средней тяжести госпитализированы из школы Петербурга, где проводилась эвакуация из-за запаха газа, сообщила РИА Новости пресс-секретарь администрации Кировского района города.

Ранее сообщалось, что полиция проводит проверку в школе №608, где, по данным СМИ, проводится эвакуация из-за сильного запаха газа. В то же время в ГУ МЧС РИА Новости сообщали, что спасатели "выехали по сигналу".

"Из 608-й школы эвакуировано 250 учеников и 40 сотрудников. Двое детей госпитализированы в состоянии средней степени тяжести с признаками отравления газом", — сказала собеседница агентства.

По её словам, около 12.30 мск сообщение о запахе газа поступило в дежурную службу администрации района.