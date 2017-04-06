ФСБ подтвердила обнаружение взрывного устройства в жилом доме в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр — РИА Новости. Управление ФСБ по Санкт-Петербургу подтвердило обнаружение самодельного взрывного устройства в одной из квартир дома в Невском районе города, где в четверг рано утром была проведена частичная эвакуация жильцов, устройство обезврежено, сообщил РИА Новости представитель ведомства.

Ранее сообщалось, что в среду около 5.00 мск сотрудниками УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области в жилом помещении дома 22 корпус 1 по Товарищескому проспекту был обнаружен предмет, по предварительным оценкам, представляющий взрывную опасность. Жители близлежащих квартир были эвакуированы.

"В жилом помещении по адресу Товарищеский проспект, дом 22-1 обнаружено самодельное взрывное устройство. В настоящее время указанное взрывное устройство обезврежено, угроза его подрыва полностью устранена", — сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте обнаружения СВУ продолжается работа сотрудников ФСБ, МВД и Следственного комитета России.