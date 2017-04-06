В петербургском метро нашли гранату с запалом и следами тротила

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр — РИА Новости. Гранату времен Великой Отечественной войны со следами тротила нашли у пассажира на станции "Приморская" петербургского метро, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Подозрительный предмет, похожий на гранату, высветился при проверке сумки одного из пассажиров. На место вызвали взрывотехников, которые убедились, что это РГ-42 времен Великой Отечественной войны с современным запалом.
"Но тротила внутри гранаты не было, то есть следы тротила в гранате есть, но фактически она была полубоевая", — сказал собеседник агентства.
ГУМВД воздерживается от комментариев.
За сегодня это уже второй случай обнаружения опасных предметов в Петербурге. Ранее в одной из квартир в доме по Товарищескому проспекту нашли и обезвредили взрывное устройство.
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