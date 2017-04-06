Источник: звонки о минированиях в Петербурге поступают с Украины

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр – РИА Новости. Большое количество ложных сообщений о минировании объектов в Петербурге после теракта в метро стало поступать с территории Украины, сообщил РИА Новости источник в силовых органах.

"С территории Украины поступает много ложных телефонных сообщений о том, что якобы заминированы объекты транспорта в Петербурге", — сказал собеседник агентства.

После взрыва в метро несколько дней подряд периодически на время закрываются некоторые станции метро в северной столице для проверки.

Ранее массовые звонки с Украины о минировании торговых центров в Петербурге и Москве поступали в июле 2015 года.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв на станции "Площадь Восстания" удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. 14 человек погибли, 55 пострадавших находятся в больницах. СК возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверяет и другие версии происшествия.