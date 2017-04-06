В Петербурге после обнаружения бомбы в доме задержаны несколько человек

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр — РИА Новости. Взрывное устройство обезврежено в одной из квартир дома в Невском районе Петербурга, где в четверг рано утром была проведена частичная эвакуация жильцов, в связи с этим несколько человек задержаны, сообщил РИА Новости глава администрации района Константин Серов.

Ранее сообщалось, что в среду около 5.00 мск сотрудниками УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области в жилом помещении дома 22 корпус 1 по Товарищескому проспекту был обнаружен предмет, по предварительным оценкам, возможно, представляющий взрывную опасность. Жители близлежащих квартир были эвакуированы.

"В настоящий момент взрывное устройство, которое находилось в квартире, обезврежено, несколько подозреваемых задержаны, сопротивления они не оказывали. Угрозы для жителей в настоящий момент нет", — сказал глава района.

По словам главы района, в четверг ранним утром были эвакуированы два подъезда дома, их поместили в расположенном неподалеку детском саду. Людей, по его словам, разместили в актовом зале. На месте работали медики и психологи, людям предоставлялось питание.

Пресс-служба УФСБ в настоящее время не комментирует ситуацию.