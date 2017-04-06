В жилом доме в Петербурге обезвредили взрывное устройство

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Специалисты обезвредили взрывное устройство, обнаруженное в жилом доме в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости глава Невского района Константина Серова.
"В настоящий момент взрывное устройство, которое находилось в квартире, обезврежено, несколько подозреваемых задержаны, сопротивления они не оказывали. Угрозы для жителей в настоящий момент нет", — сказал он.
В здании частично отключили газоснабжение. Жильцов эвакуировали и разместили в детском саду неподалеку.
По словам очевидцев, из парадной вывели троих мужчин в наручниках. Пресс-служба УФСБ пока не комментирует ситуацию.
В доме на Товарищеском задержали троих мужчин https://t.co/wBhxn7dRXs pic.twitter.com/pdxGXWNtMi— Фонтанка. Новости (@fontanka_news) 6 апреля 2017 г.
ФСБ задержала троих южан на Товарищеском после обнаружения опасного предмета. https://t.co/e9pOOWfH8f pic.twitter.com/9Jl0z6WLxR— Живой голос Редакции (@Fontanka_spb) 6 апреля 2017 г.
Оцепление вокруг дома частично сняли. Полиция перекрывает проход к десятому подъезду, в то время как девятый уже открыт – жильцам разрешили вернуться в квартиры.
Автомобили МЧС, газовщиков пока остаются у дома на Товарищеском.
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