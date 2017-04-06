Эвакуированных из-за опасного предмета петербуржцев разместили в детсаду

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр — РИА Новости. Жильцы дома в Невском районе Петербурга, эвакуированные из-за опасного предмета в четверг утром, размещены в близлежащем детском саду, сообщил РИА Новости представитель районной администрации.

Ранее сообщалось, что в среду около 5.00 мск сотрудниками УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области в жилом помещении дома 22 корпус 1 по Товарищескому проспекту был обнаружен предмет, по предварительным оценкам, возможно, представляющий взрывную опасность. Жители близлежащих квартир были эвакуированы.

"На месте работают бригады медиков из поликлиник, психологические службы. Людям организовано питание, они размещены в близлежащем детском саду", — сказал собеседник агентства.

СМИ со ссылкой на очевидцев сообщали, что из парадной, где работают силовики, были выведены трое мужчин. Пресс-служба УФСБ в настоящее время не комментирует ситуацию.