Эвакуированных из-за опасного предмета петербуржцев разместили в детсаду

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр — РИА Новости. Жильцы дома в Невском районе Петербурга, эвакуированные из-за опасного предмета в четверг утром, размещены в близлежащем детском саду, сообщил РИА Новости представитель районной администрации.
"На месте работают бригады медиков из поликлиник, психологические службы. Людям организовано питание, они размещены в близлежащем детском саду", — сказал собеседник агентства.
СМИ со ссылкой на очевидцев сообщали, что из парадной, где работают силовики, были выведены трое мужчин. Пресс-служба УФСБ в настоящее время не комментирует ситуацию.